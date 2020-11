Faltó el plus de la afición

Al Liberbank Oviedo Baloncesto le costó ganar al Melilla. Fue siempre por delante en el marcador, excepto la canasta inicial y algún empate que otro mediado el partido. Fue más equipo y llegó a tener una ventaja de hasta 14 puntos, pero le faltó algo para romper definitivamente el encuentro. Y ese algo, probablemente, fue la ausencia de público en el polideportivo de Pumarín. Carentes del plus de la afición, los de Natxo Lezcano no supieron dar la puntilla a los melillenses anticipadamente. Sin la presión de una grada tan familiar como la de Oviedo los jugadores azules se vieron algo huérfanos. Y ayer se comprobó que hasta los triunfos no se disfrutan igual en soledad que con el respaldo de los aficionados. El Oviedo Baloncesto sumó dos nuevos jugadores respecto al anterior partido, ante el Breogán. Se notó. Como también tendrá un efecto positivo la incorporación de los dos integrantes de la plantilla que aún faltan por debutar: Blanco y Lepichev. La llegada de un pívot de las características de Herve Kabasele es fundamental para un conjunto falto hasta ahora de fuerza interior; el congoleño se la facilita y lo que es aún más importante permite coger aire al veterano Oliver Arteaga, algo que fue imposible que hiciese en el encuentro ante los de Lugo. La otra novedad, Cameron Oluyitan, también mostró que puede ser una buena pieza de recambio para Lezkano. Aunque le costó, el Oviedo Baloncesto ha logrado conformar un equipo que, en principio, visto el resultado de ayer ante el Melilla (y tras los 30 primeros minutos ante el Breogán), parece bastante apañadito. ¿Para qué? En principio, como no dejan de remarcar los rectores del equipo, para intentar mantener la categoría. Lo que no es poco teniendo en cuenta las estrecheces económicas del club. En todo caso, vislumbrar ahora lo que puede pasar con un equipo lleno de jóvenes desconocidos en el baloncesto español es harto difícil, por no decir imposible. A lo más que se puede llegar es a comentar que algunos de los nuevos fichajes han respondido muy satisfactoriamente en este raro inicio de temporada: Brown, Speight o Norelia no se han arrugado y han mostrado poder competir con suficiencia en la LEB Oro.