La Farrapona, como el Mont Ventoux

Puede resultar duro decir que gracias a covid-19 las imágenes de La Farrapona y el Angliru resultaron ser espectaculares, únicas y sorprendentes, pero podría decirse. Cuando hay aficionados a los dos lados de la carretera sólo se ve al público. Este fin de semana gracias a las cámaras de televisión se destapó la auténtica verdad: la dureza, la crueldad, la capacidad de los ciclistas y el milagro que este deporte lleva dentro. Cuando se pueda celebrar la Vuelta de 2021 todos recordarán las imágenes del 2020.

Y hablando del 2021, casualidades de la vida, cuando se estaba subiendo el domingo el Angliru en la Vuelta, el Tour de Francia anunciaba que en su edición del 2021 tendrá una doble ascensión. Sí, el día de San Fermín, el 7 de julio, se disputará la undécima etapa entre Sorgues y Malaucéne. Será importante porque los ciclistas subirán dos veces el Mont Ventoux. Sí, habrá una doble subida. Eso es lo mismo que llevo pidiendo desde 2010 cuando presenté al mundo desde Somiedo, con muchas estrellas de la Prensa, el ciclismo profesional y el equipo de Unipublic, la subida a La Farrapona.

Lo he comentado muchas veces, incluso recurrí a compañeros próximos a la Junta de Castilla y León, pero no he tenido suerte. Hoy, en estos momentos, Belarmino Fernández, de Somiedo, y Basilio Barriada Álvarez, de San Emiliano de Babia, a donde pertenece Torrestío, lo quieren. Sólo hay que echar asfalto en cinco kilómetros entre el alto de La Farrapona y Torrestío. De esa forma se puede subir como al Mont Ventoux dos veces a La Farrapona, pero también dos veces a San Lorenzo o a Somiedo o a Ventana.

No sé la razón por la cual que no se ha hecho. El Concejo de Babia (León) necesita el mismo turismo que Somiedo (Asturias) y juntos pueden ofrecer un panorama sensacional en lo deportivo, en lo paisajístico y en lo que respecta a la comunicación por carretera. Me aseguran que ahora todo está en manos de Juan Carlos Suárez Quiñones, responsable de Fomento en la Junta de Castilla y León, un abogado que tiene un currículum sensacional y que cuando era joven tocaba los teclados en un grupo musical junto a su hermana. A lo mejor, pensando en lo mucho que le gusta el ciclismo a los jóvenes, igual el Consejero se pone en breve manos a la obra. La respuesta positiva la tiene él con el equipo del presidente Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Cinco kilómetros separan La Farrapona de la doble subida al estilo Mont Ventoux para las próximas vueltas. Javier Guillén, si se lo ofrecen, firma de inmediato. Seguro