El Cuco y la receta

También es importante aplicar aquello tan difícil, y que solía decir el nada añorado Anquela, de que si algo funciona no se toca. Léase, como el cambio fútil en la portería contra Leganés y Logroñes. Sin desmerecer a Brazão, pero la suplencia, durante –para colmo– dos partidos de Femenías que, sin lugar a duda estaba siendo de los mejores, fue tan injusta como innecesaria y, además, alentó las habladurías sobre el Cuco, que acaban por desgastar su figura y su mando. Minando el crédito que se había ganado la temporada pasada salvando al equipo del abismo. El último de los ingredientes del Cuco, además del orden –ese va implícito en el Navarro–, fue el de tratar de controlar al máximo los problemas que pudieran surgir. Lo demostró en Canarias con el cambio de Bolaño al descanso con el claro objetivo de que al árbitro no se le fuera a volver a ir la cabeza como ocurrió durante la semana pasada contra el Logroñés.

Al final, no era tan difícil. Calidad por un lado, respetar a los pocos que estaban rindiendo e intentar echar el lazo a los factores incontrolables. Y dejarse de probaturas sin sentido como ocurrió contra el Leganés, porque, al final, el resultado no le gustó a nadie. Bueno, a los pepineros sí, y a los enemigos del imperio también, ya me entienden. Ahora que el Cuco nos ha puesto el paladar fino sería toda una decepción que la receta fuera diferente a partir de este domingo. Más teniendo en cuenta lo que ha costado dar con los ingredientes ¡Nada menos que diez jornadas! Una vez que se ha encontrado la receta hay que ir paso a paso, no se engañen, que luego nos pasa lo de la temporada pasada. Quizá no tengamos un plato para ganar una estrella Michelín, pero se ha demostrado que tampoco es tan malo como para quedar en el fondo de la olla.

Resulta que la receta del éxito, léase como ganar un partido con cierta contundencia y buen juego, no era tan complicada como parecía. El ingrediente principal era, sin lugar a duda, poner a los “jugones” allí arriba, cerca del área rival, que es donde se deciden los partidos. Y ya si uno de los talentosos como es Nahuel tiene el día iluminado el éxito del plato está, prácticamente, asegurado.

