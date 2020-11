Por fin, el Oviedo tuvo un final de partido tranquilo. La goleada ante el Castellón fue convincente y contundente, y debería servir (tras el triunfo de la semana anterior en Las Palmas) para que el equipo, de una vez por todas, coja confianza y acepte que tiene mimbres para luchar por los puestos altos de la tabla y no como hasta ahora para intentar no caer en la zona de peligro de la clasificación. El conjunto de Ziganda ha mostrado en los últimos 180 minutos de competición que está capacitado para trenzar combinaciones peligrosas ante el área contraria y, además, que también puede tener gol. Marcar cuatro tantos en la complicada Segunda División no es tarea fácil. Ayer lo hizo y aún pudo lograr más.