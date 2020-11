Cuando el día viene nublado

El día salió nublado en Miranda y apagó el brillo de los jóvenes talentos rojiblancos. Unos chispazos de Manu y nada más. Fue un mal día para Pedro y Gragera, ahogados en la espesura dispuesta por José Alberto en el centro del campo. Tampoco es que el técnico local le ganara la partida a David Gallego, por más que algunas decisiones del rojiblanco sigan resultando incomprensibles. Queda pendiente la explicación de su enroque con Saúl en el lateral izquierdo, pero está claro que no son los argumentos futbolísticos los que inclinan la balanza en contra de Pablo García. Habrá que buscar los motivos en otro campo. También peligra la inestabilidad de la nave por el crédito ilimitado del que parece disponer Aitor, un futbolista que no termina de ser útil al objetivo colectivo, ni en defensa ni en ataque.

La gran pregunta de la semana es la de si David Gallego habrá visto el partido del filial o si sigue mirando a Serbia cuando busca extremos discretos. César García volvió a ser decisivo (y van dos semanas consecutivas) para el Sporting B con una gran acción individual que esta vez resolvió él mismo. Merece también un vistazo Álvaro Santamaría, a falta de soluciones mejores contra la sequía, puede ser un buen relevo para Djuka.

Cuando lo vio feo, David Gallego intervino con un triple cambio, del que lo mejor que se puede decir es que fue ambicioso. Esta vez no dio resultado, pero no se le puede negar al técnico que quemó todas las naves en el intento. No es culpa del entrenador si no tiene más cera que la que arde.

Quizá lo más positivo de la visita a Anduva fue la equipación verde quirófano con la que el Sporting quiso homenajear a los sanitarios por su valiente, profesional y humana labor que vienen desarrollando en estos tiempos tan difíciles. Las camisetas verdes se pondrán a la venta, al contrario que las moradas, reservadas en exclusiva para los clientes del patrocinador principal del club. Algo no va bien en este fútbol moderno cuando a un aficionado se le veta el acceso a la camiseta de su equipo. No parece muy afortunado hacerlo justamente en una temporada como ésta, en la que el seguidor es el gran damnificado del fútbol de pandemia. A ver si alguien del club le puede explicar a mi hijo por qué los Reyes Magos no le pueden traer la camiseta morada de su Sporting. A ver.