En Oviedo gusta poco la equidistancia. No hay mucho espacio para los grises. O todo es blanco o todo es negro. Afortunadamente, ahora toca blanco. Por fin. Ya estaba bien de luto, que ya están las cosas bastante fastidiadas en general como para encima tener que sufrir también por el fútbol. Lo que nos faltaba. Pues bien, parece que en esa limitada paleta de colores en la que nos movemos los oviedistas, Ziganda ha conseguido dar con el color bueno, ese que gana partidos. Y de que manera. El encuentro contra el Castellón fue impoluto. Sin borrones. De esos que tienen que dejar huella para bien. Sobre el césped vacío Tartiere, es una pena que esas gradas estén tan solas, se vio a un equipo altamente compenetrado y que dio una lección de fútbol. Y, reconózcanlo, no las tenían todas consigo. Había serias dudas de que lo de Las Palmas hubiera sido un espejismo, un oasis insular. También sobrevolaba la amenaza del ex. Ya saben, esa que dice que todo aquel que vistió de azul, aunque fuera en otra vida, le marcará al Oviedo. El problema de ese dicho es que ahora mismo levantas una piedra y salen exjugadores carbayones. Es lo que tiene el fútbol (y la vida) moderno. Ya no hay fidelidad. Para colmo venía un rival debilitado, y ya saben la fama de levantamuertos que tienen los azules. Pues esta vez no. No se cumplió ninguno de esos malos augurios. Todo salió perfecto. Tuvo el color ideal. Ni el mejor pintor hubiera podido hacer mejor los trazos. Sin un borrón. Ahora solo queda que el equipo no se destiña.