De rebajas en chándal

La pandemia ha resucitado a una especie que se creía extinguida en el planeta rojiblanco: el aficionado con calculadora y autodidacta en asuntos económicos. Lejos habían quedado aquellos tiempos en los que había que tener un ojo en el campo y otro en las ruinosas cuentas del Sporting, plagadas de trampas y maquillaje, que estuvieron a punto de llevar al club a la desaparición. Ahora, y tras la entrevista de Javier Fernández publicada en LA NUEVA ESPAÑA, las huestes rojiblancas vuelven a retorcerse en sus sillones –el covid no permite otra cosa– temerosos de que el vil metal lo vuelva a oscurecer todo. Nada que no esté ocurriendo en otros barrios, donde incluso se amenaza con concursos de acreedores cuando no hace mucho se instalaban baños con griferías de oro. Ahí está el Barça, abocado a la mendicidad si su plantilla no se apiada. En Gijón, JF y sus muchachos barajan varias alternativas, que incluso pueden mezclar y agitar para paliar el brutal impacto del bicho en sus cuentas: créditos, traspasos y rebaja salarial. Lo de echar mano de una ampliación de capital hace tiempo que despareció de los sueños húmedos de los más juguetones. Tal posibilidad, como el chándal de tactel, se quedó en los 90. Ni hay interés, ni oferta y demanda. Así que de vuelta a los años 20 del tercer milenio, sólo queda esperar a que escampe y entretenerse calculando intereses, cuotas, quitas, aplazamientos y cláusulas de rescisión. De la opción que haría llover billetes, Gallego prohíbe hablar.