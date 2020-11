Los “motorines”

El Oviedo parece haber encontrado sus motorines y, encima, uno de ellos, Tejera, ya estaba, con lo que no ha habido que ir a buscarlo demasiado lejos. El otro es Edgar, que ha conseguido ser tan imprescindible como lo fue durante el final de la pasada temporada Luismi. Y, si me lo permiten, aún más, porque el catalán no es solo una escoba allí atrás, también sabe jugar con criterio y hasta rematar con soltura como demostró contra el Cartagena.

Con Edgar haciendo buena parte del trabajo sucio, manchándose de grasa, Tejera parece haber rejuvenecido y es otro, completamente diferente, al de otras temporadas. Más valiente, más generoso con sus compañeros, mucho más fresco y, consecuentemente, más acertado. Crucemos los dedos para que “el motorín” no gripe.