Beatles y Chanel Nº 5 en el Metropolitano

En el primer número de la revista “Mersey Beat” (6 de junio de 1961), dedicada a los grupos “beat” de Liverpool, John Lennon escribió un divertido artículo sobre los orígenes de los Beatles (un grupo que, en aquel momento, estaba lejos de la popularidad de grupos como “Gerry y los Pacemakers” o “Rory Storm y los Hurricanes”, cuyo batería era Ringo Starr) que empezaba así: “Éranse una vez tres chicos que respondían a los nombres de John, George y Paul. Decidieron juntarse, porque eran del tipo de gente que se junta. Una vez juntos, se preguntaron para qué”. Así de sencillo. Tres chicos de Liverpool se juntaron y, después, se preguntaron para qué. ¿Para qué se juntaron esos tres chicos de Liverpool, a los que más tarde se unió Ringo? La respuesta está en la deliciosa película “Yesterday”. Para hacer un mundo mejor. ¿Y por qué sabemos que un mundo con las canciones de los Beatles es un mundo mejor? Porque un mundo sin las canciones de los Beatles sería un mundo peor.

¿Se imagina un mundo en el que nadie ha escuchado las canciones de los Beatles porque los Beatles no existieron? ¿Se imagina ser el único ser humano que recuerda unas canciones que nunca fueron compuestas? ¿Se imagina cantando “The long and winding road” ante un público que jamás había escuchado esa canción? Es imposible echar de menos “A day in the life” o “Let it be” si esas enormes canciones no existen. Por eso Jack Malik, el protagonista de “Yesterday”, sabe lo que está dando al mundo cuando canta las canciones de los Beatles después de que un apagón global hiciera que los Beatles nunca existieran. Malik no hace pasar por suyas las canciones de los Beatles para hacerse rico y famoso, sino porque una vez juntas esas canciones en su memoria no tiene más remedio que preguntarse para qué y responder lo que cualquiera respondería: para que el mundo sea mejor gracias a “The long and winding road”. ¿Es el mundo mejor gracias a Chanel Nº 5? Al menos, sí lo es después de saber que Marilyn solo se ponía unas gotas de Chanel Nº 5 para dormir. ¿Es el mundo mejor gracias al Liverpool, al Real Madrid, al Sporting y a todos esos equipos gigantes, grandes, medianos, pequeños y minúsculos que juegan al fútbol para nosotros todos los fines de semana? Yo diría que sí. ¿Un perfume, una canción de los Beatles o un partido de fútbol ayudan a vivir?

¿Es esencial un partido Atlético de Madrid-Barça, aunque se juegue en un estadio Metropolitano vacío? ¿Es esencial presenciar el reencuentro entre Luis Suárez y Messi, aunque el coronavirus se empeñe en evitarlo? Bueno. ¿Para qué se juntaron aquellos chicos de Liverpool? ¿Y tú me lo preguntas? Se juntaron para ti.