Dicho esto, no toca ahora rasgarse las vestiduras ni abrir una acalorada y oportunista tertulia de café y pincho sobre las rotaciones, como si fueran mano de santo. Frente a la Ponferradina, se cuestionó en estas líneas que Pedro Díaz empezara el partido en el banquillo en la octava jornada porque el recambio no estuvo a la altura de las circunstancias. Un equipo de fútbol es lo contrario a un puzle: cuantas menos piezas tiene, más cuesta acabarlo.

No queda otra que la paciencia y la calma. Y quedarse con lo bueno, que también lo hubo, con nombre y apellidos: José Gragera crece como profesional cada jornada, esté o no bien acompañado en el doble pivote. Y Manu García sigue poniendo a temblar a las defensas con pases al hueco que no se ven por la categoría. Es hora, por cierto, de que alguien con autoridad empiece a denunciar las patadas que recibe, a menudo sin ton ni son, de adversarios que entienden el arte como el hombre que se lio a martillazos con “La Piedad” de Miguel Ángel.