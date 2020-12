La opinión antes del Espanyol-Sporting: Clemente y la resistencia

A pesar de sus cositas, que las tiene, y muchas, a Clemente no le falta razón. Cada año que el Sporting pasa alejado de Primera, la brecha entre una orilla y otra se agiganta. Incluso aceptando que el dinero no lo es todo, y que hay casos como el del Elche o el del Sporting de los Guajes que lo demuestran, no hay que ser ingenuos: con una economía jugosa y no seca como un terrón de Las Hurdes todo es más fácil. Estar tanto tiempo fuera lleva a que otros ocupen el pisito. ¿Alguien se acuerda a lo que se dedicaban no hace tantos años el Eibar, el Getafe, el Huesca o el propio Villarreal? Pues eso.

Hasta mejores noticias, nada como esperar a que amaine “Dora” confiando en que el Sporting demuestre en la vuelta a Cornellá de Gallego que va en serio y que lo visto hasta ahora no es otra cosa que el comienzo de una bonita amistad que perdurará en el tiempo y en el espacio. Y si se pierde, está por ver si las gentes rojiblancas siguen tarareando la tonadilla de que los resultados no importan, que lo principal es dar tiempo a la quinta del cole y a sus acompañantes para asentar las bases de un proyecto sólido. Así que toca resistir, aunque sea a lo Clemente.