La opinión del día sobre el Sporting: Las escuelas rojiblancas

La tecnología no ha acabado con el picante. Simplemente, el condimento viene empaquetado de otra manera. Con lo que tampoco ha acabado el VAR es con la política futbolera: manda el grande. Y eso que hay sucesos no narrados antes, como que el Madrid acumule penaltis en contra. Pero las cámaras, los drones y los satélites no impiden que siga siendo más fácil equivocarse contra el que menos tiene.

Luego, a otro nivel, está la escuela de los que hilan fino y ven “stranger things” en algunos comportamientos. Aquí ya entra la política de salón, la de qué clubes van con Tebas y cuáles con Rubiales, el amo del VAR. Está claro con quién va el Sporting. Es lo que tiene tener tantas escuelas de pensamiento. Aunque mejor eso que el pensamiento único. Es muy cansino.