El temporal también afecta a la competición

En el grupo A no hubo sorpresas, al ganar los cuatro primeros, lo que deja la clasificación sin cambios en la zona de promoción. Líder sigue el Caudal, que logró la mayor goleada al marcarle cuatro tantos al Mosconia en el Marqués de la Vega de Anzo. Un Mosconia que, después de tres derrotas consecutivas, frena su buen inicio y se aleja de la cabeza. Compartiendo liderato con el Caudal está el Avilés, que ganó en el Suárez Puerta al Lenense con más dificultades de las esperadas, ya que no inauguró el marcador hasta el minuto 83 y de penalti. También ganó el Llanera ante el Avilés Stadium y es cuarto, aunque con opciones de colocarse líder si gana los dos encuentros aplazados. Tercero sigue el Ceares, a un solo punto del Caudal, tras vencer en La Cruz al Vallobín. Cerrando la clasificación está el Avilés Stadium, con un solo punto a pesar de no tener ningún partido aplazado, siendo el único equipo del grupo que aún no ganó. Y penúltimo es el Praviano, que en esta jornada descansó y con solo tres encuentros disputados es el que tiene más partidos aplazados de este grupo A.

En el B, donde se aplazó el Colunga-Urraca, también continúan los mismos en zona de promoción. Primero y único equipo que suma sus encuentros por victorias es el San Martín, que ganó el duelo de rivalidad ante el Titánico a pesar de irse al descanso con dos goles en contra. A la segunda plaza asciende L’Entregu, que venció en Villarea al Valdesoto, desbancando al Llanes, que empató en San José ante el Tuilla, en un choque entre aspirantes a las primeras plazas. No obstante, el conjunto de Luis Arturo puede volver a recuperarla, ya que está a dos puntos de los de Marcos con un partido menos. Cierra la clasificación el Colunga, el único equipo de los dos grupos que aún no ha puntuado, pero que solo disputó tres encuentros.