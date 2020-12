La opinión del día sobre el Sporting: La canción de la dependencia

Se ha pasado de querer bajar la persiana cuando faltaba Manu García, a fiarlo todo al otro canterano de moda. De la manudependencia, a la pedrodependencia. Son las cosas del sportinguismo y de su estado de ánimo de máximos. Mejor uno que ninguno, aunque cierto es que la baja del centrocampista sierense se ha dejado sentir.

Aunque igual de cierto es que las ausencias se notan más o no se notan cuando los resultados se tuercen. “Me querrás cuando me haya ido”, que dice la canción, aunque con Pedro el enamoramiento ya viene de cuando no lo ponían o lo ponían poco. Luego están por los que nadie pregunta.

La etapa de Marc Valiente en el Sporting va camino de quedarse en un par de líneas en el parte médico. Y la de Cristian Salvador, no hace mucho una de las esperanzas rojiblancas, está por ver en qué acaba: lesionado desde la jornada inaugural, finaliza contrato en junio, por lo que a partir del 1 de enero podrá firmar por el mejor postor. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que a ellos se les pueda aplicar el término “dependencia”. El tiempo dirá.