La opinión del día de deportes: El límite y la exigencia

Los dos grandes del fútbol asturiano se marcan metas cortas. Viven al día. Es la filosofía que se ha impuesto en la sociedad del covid a todos los niveles. Sin objetivos no hay exigencias, ni históricas, ni por presupuesto, ni por nada. Ahora todo se mide por el límite salarial, ese nuevo jugador que ha introducido el fútbol de laboratorio de Tebas y compañía.

El éxito y el fracaso se mide comparando la clasificación final con la del límite salarial. Luego, si algo no sale según lo previsto, si el último le pinta la cara al líder, se tira del manoseado discurso de la igualdad que existe en la categoría.

Es de primero de escuela de entrenadores: durante la semana alabar al rival aunque no le gane ni al equipo de casados del pueblo para luego “poner en valor” la victoria o justificar la derrota. Así que no queda otra que pasar el año disfrutando de lo que hagan Espanyol, Mallorca y Almería o armarse de paciencia para no exigir más de lo permitido a los de casa.