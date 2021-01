La opinión del día sobre el Sporting: Djuka busca socio

Y la vida sigue, no igual, pero sigue. Los muchachos contagiados que vayan regresando de su convalecencia en los próximos días puede que se encuentren con novedades ahora que empiezan a moverse las sillas por eso del mercado invernal. Álvaro saldrá con destino al Sabadell, lo que abrirá la puerta a un nuevo delantero. El que venga lo hará sabiendo que la titularidad tiene dueño. Si ya era de Djuka cuando no marcaba, ahora no hay razones para desposeer al serbio del título de propiedad.

Pero alguien tiene que hacer sombra al balcánico una vez que se ha comprobado que Álvaro poco más puede aportar a la causa. Por eso se busca nuevo socio para Djuka. Del que se sabe poco o nada es de Cristian Salvador. El Sporting no mueve ficha y el centrocampista ya está en su derecho de firmar por otro equipo.

Da la sensación de que la chispa se ha apagado y que habrá separación amistosa a final de curso. Aunque nunca se sabe, ya que el zamorano tiene el puesto asegurado hasta el regreso de los protagonistas del “covidgate”.