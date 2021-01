La opinión del día sobre el Sporting: Filomena pasa por el Sporting

Habrá que ir poco a poco. Paciencia. La misma que tendrá que tener el Sporting y el sportinguismo con la operación Campuzano, con constantes cambios en el tiempo y en el espacio: por la noche sí, por la mañana, no. La última es que jugará en Gijón, pero no esta temporada. Buena señal es que el Espanyol no le deje salir: considera a los de Gallego un rival directo por el ascenso. Habría que ver qué hubiera ocurrido si la situación fuera a la inversa.

Como sucedió con el resultado del Lugo-Sporting esto ni cotiza en las casas de apuestas. Es lo que ocurre en tiempos de apreturas como los que corren, donde hay equipos que se pueden permitir pagar a futbolistas para que rellenen la convocatoria gracias a la ayuda al descenso. ¿Y qué hay del “covidgate”? Pues ahí sigue, con el consejero vicepresidente al cuadrado dando explicaciones a una parte de su ser por videoconferencia para recibir lo esperado: apoyo cuasi unánime. En algunos ámbitos no se mueve ni una hoja aunque azote Filomena.