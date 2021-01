La opinión del día sobre el Sporting: El regreso de la vida inteligente

Pero es lo que hay. Las autoridades no permiten más y no están los tiempos ni en la región ni en el club como para tener un “evento Sporting II” vinculado al partido ante el Betis. La vuelta de público a los estadios, aunque sea de manera testimonial y solo en la Copa, no es otra cosa que un canto a la esperanza y un campo de pruebas para Tebas y sus amigos, deseosos y necesitados del regreso de la afición a la tribuna, a las tiendas oficiales, a los museos, al “visite nuestro bar”...

Son curiosas las enseñanzas que está dejando la pandemia: los gerifaltes del balompié patrio ya no consideran que el público, el abonado, sea un número despreciable en la cuenta de resultados frente a la pasta de las televisiones. Clavadito, clavadito a lo de Santa Bárbara y los truenos. Pero que nadie se venga arriba: si algún día regresa la normalidad, pasará como con el Sporting y la apuesta por la cantera. Porque la burra siempre vuelve al trigo y ya no engaña a casi nadie. Pero hoy, más que nunca, la Mareona, aunque sea mini, al poder.