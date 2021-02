La opinión del día sobre el Sporting: Campuzano se salta el protocolo

Casi mejor: más tiempo para rabilar y ejercitar la imaginación. Así que en este apagón del color de las gafas modelo Sicilia que tanto gustan en la zona abuhardillada de Mareo presta que alguien ignore el guion, aunque sea sin querer. “Vengo a ayudar al objetivo de subir a Primera”, dijo Campuzano nada más entrar en Gijón. Cosas del fútbol. El favorito de Gallego se salta el “partido a partido” y habla sin ponerse colorado de que el objetivo es ascender.

¿Le habrán pitado los oídos a Gallego, enemigo de hablar de nada que no empiece y acabe en la siguiente jornada? Ya se verá en la presentación del muchacho que llega para que Djuka pueda tomar oxígeno de vez en cuando.

¿Le habrán pitado los oídos a Gallego, enemigo de hablar de nada que no empiece y acabe en la siguiente jornada? Ya se verá en la presentación del muchacho que llega para que Djuka pueda tomar oxígeno de vez en cuando. Si no vuelve a verbalizar esa idea, habrá que pensar que hubo tirón de orejas por saltarse el protocolo. No está el patio para bromas. Básicamente porque los hay que no las entienden.