La opinión del día sobre el Sporting: Gallego pasa de champán

No habrá hermanamiento por las calles de Logroño ni exaltación de la amistad por eso del calor que dan los buenos rioja. El Sporting estará solo en Las Gaunas en el partido en el que los rojiblancos deberían volver a sumar de tres en tres para evitar que el bache se convierta en depresión. Lo de la vuelta del público a las gradas esta temporada, al margen del partido de los 300 ante el Betis en Copa, es un sueño húmedo de Tebas y sus guerrilleros de Cristo Rey.

El panorama sanitario es el que es por mucho que se quiera hacer una lectura positiva de las cifras y curvas. ¿Que el regreso de la vida a los campos de fútbol serviría para que algunos mitigaran su fatiga pandémica? Puede, pero la realidad es terca. Quizás la fantasía de sábado y camisa nueva de Tebas se haga realidad cuando Gallego cambie de discurso. El técnico del Sporting no se mueve un milímetro de su filosofía de vivir el momento y no pensar en el mañana.

No lo hace ni por Campuzano, su ojito derecho, que dice que ha venido a Gijón para subir a Primera. Las nulas ganas de Gallego de ir comprando el champán por si hay algo que celebrar son comprensibles cuando la curva de la trayectoria rojiblanca es descendente.

Encima, los de arriba fallan poco y los que vienen por detrás ya están ahí. Otra vez la terca realidad. Porque decir que el asunto no brilla tanto como meses atrás o que se sigue esperando a que jugadores como Manu, contagios al margen, demuestren lo que han costado, lo que cobran y lo que dicen que valen no es derrotismo, es realismo haya o no haya champán.