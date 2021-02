Una reflexión sobre los aficionados al fútbol: Preguntas mientras esperamos a Casandra

Aunque Woody Allen dice en “Annie Hall” que la masturbación es hacer el amor con alguien a quien amo, la gran ventaja de hacer el amor es que, además, conoces gente. Por eso ver un partido de fútbol en el estadio o en el bar es mejor que ver un partido de fútbol cómodamente sentado en el sofá: en el estadio y el bar, además, conoces gente. Eso sí, en el sofá hay más tiempo para pensar porque en esta época de pandemia no hay alrededor otros futboleros con los que comentar el partido. Y, cuando uno piensa, se hace preguntas. A continuación, se presentan unas cuantas preguntas que todo futbolero solitario se hace mientras espera en el sofá a que empiece la segunda parte del partido, y también unas respuestas que pueden ayudar en la intimidad posterior al minuto 90.

1. ¿Cómo es posible que todavía haya antifutboleros que se agarran al argumento de que el fútbol no es más que un juego en el que veintidós tipos en pantalón corto intentan meter una pelota en un rectángulo? Respuesta: porque esos antifutboleros todavía no han visto un partido del Liverpool en Anfield o del Athletic Club en San Mamés, o no han visto moverse a Gerard Moreno, o no se han fijado en el pie de Modric, o no han seguido con el entendimiento a Iago Aspas, o no han suspendido la incredulidad con el partido de Copa Granada-Barça. En todo caso, cuando alguien despache con displicencia el fútbol como un correcalles en pantalón corto hay que exigirle que mantenga que el cine de Billy Wilder es una serie de imágenes que provocan la ilusión del movimiento y un discurso de Cicerón una serie de vibraciones de las cuerdas vocales.

2. ¿Por qué a los culés les cuesta imaginar una vida sin Messi tanto como a los seguidores de “Los Simpson” les cuesta imaginar una vida sin Homer? Respuesta: porque a los culés y los simpsonianos les cuesta entender que la vida no debe desearse hasta el extremo de creer que se ha de prolongar a toda costa y no están de acuerdo con Plinio el Viejo cuando decía que de todos los bienes que la naturaleza concedió al hombre ninguno hay mejor que una muerte a tiempo. No hay que prolongar a toda costa la vida futbolística de Messi a costa de reducir su campo de acción ni prolongar la vida animada de Homer a costa de retorcer su esencia amarilla. Deberíamos dejar que Messi se fuera al PSG y que Homer abandonara Springfield. Pero la verdad es que los culés y simpsonianos pasan de Plinio como Donald Trump pasa del imperativo categórico kantiano. A la mierda. Messi tiene que jugar hasta que su radio de acción coincida con el de su andador y Homer debe dar sentido a “Los Simpson” hasta que alguien no pueda pagar el inagotable ingenio de los guionistas.

3. ¿Se puede consentir que el Barça renuncie a su estilo, ADN, marca de la casa o como queramos llamar a eso que hace que el Barça sea el Barça? ¿Es Koeman un traidor a las esencias? Respuesta: como decía Albert Camus, nunca hemos visto a un hombre morir en defensa del argumento ontológico de san Anselmo. El estilo, el ADN o la marca de la casa son argumentos ontológicos por los que no merece la pena morir ni perder partidos. En términos futbolísticos, es indiferente que el Sol gire alrededor de la Tierra o que la Tierra gire alrededor del Sol. Galileo no tiene que morir para defender que la Tierra gira alrededor del Sol y Koeman no tiene que morir para que el Barça siga girando alrededor de Cruyff y Guardiola.

4. ¿Por qué tantos futbolistas siguen con sus rituales mágicos antes de un partido y rezan a sus dioses a pesar de que sus rivales también rezan? Respuesta: porque cuando la magia o las oraciones fracasan, siempre se puede atribuir ese fracaso a que algunos pasos del ritual o alguna palabra de la oración no se ejecutó correctamente. Cuanto más fracase un ritual o una oración, con más ahínco veremos al futbolista dar tres saltitos antes de pisar el terreno de juego o musitar palabras con los ojos cerrados.

5. ¿Por qué echamos tanto de menos las tertulias futbolísticas en los bares? Respuesta: porque a los futboleros nos gusta presentarnos como profetas, mientras que los buenos periodistas se limitan a interpretar signos. Todo futbolero cree tener poderes proféticos, como Casandra, por eso es la barra de los bares son tan divertidas. O lo eran. Ay.