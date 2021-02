Situaciones antagónicas

Dos: nuestro Real Sporting. Qué situación tan distinta a la pasada, tras el nefasto “trienio Torrecilla”. Cómo estamos disfrutando viendo al equipo competir al nivel de los mejores, con las precariedades que el presupuesto impone, y con los futbolistas de aquí, de la factoría Mareo, tan denostada por todos nosotros al comprobar que no salía la materia prima para la que fue creada. Pero esta metamorfosis tiene nombre y apellidos: Francisco Javier Vicente Rico. Mi exalumno de la Fundación Revillagigedo, aquel imberbe jovenzuelo que atinaba maneras de saber por dónde había que moverse para conseguir sus objetivos, ha sido el causante de que se conozca a los Guille, Gragera, Campos, Pedro, y se consolide a los Javi Fuego, Borja, Manu, Cristian, Nacho, etc… Y con ellos, otros que estaban pasando de una forma semipasiva, y ahora están dando un rendimiento mucho más alto que el dado hasta la fecha. Y todo ello, no me olvido, de la mano de un modesto, pero excelentemente preparado para dirigir a estos canteranos, entrenador: David Gallego. Pero no lo olvidemos tampoco. A la inmensa mayoría de los seguidores sportinguistas no les sonaría de nada el nombre del “míster”. Para ello estaba Javi Rico. Otro acierto más, y no los manidos nombres de siempre, de técnicos que hacen la ruta comentarista-entrenador, casi siempre de ida y vuelta, como se está comprobando. Podrá pasar lo que sea al final de la competición, pero el disfrute que estamos teniendo con el equipo no nos lo va a quita nadie. Y las bases de lo que debe de ser una organización deportiva de club, mucho menos. Estimados lectores de LA NUEVA ESPAÑA, cuídense mucho y cuiden de los suyos.

PD. Un recuerdo cariñoso para el jefe de prensa del club, el amigo Leli Rubiera, gran persona y extraordinario profesional, al que deseamos una pronta y total recuperación.