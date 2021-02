La rebelión de los equipos de la zona de descenso

Esta jornada, a diferencia de la anterior, nos dejó bastantes resultados inesperados en los dos grupos, siendo los equipos situados en los puestos de promoción por el descenso los protagonistas.

En el grupo A, el Avilés Stadium, colista, ganó su primer encuentro en Tercera y lo hizo a lo grande al vencer en el Hermanos Antuña al Caudal, que no sabía lo que era perder como local. Un triunfo que aunque no le sirve para abandonar el farolillo rojo, ni para aspirar a la salvación en esta primera fase, sí les da un plus de moral para seguir sumando puntos de cara a la segunda. Por su parte, el Caudal con este tropiezo perdió la oportunidad de volver a entrar en la zona de promoción, aunque sí puede hacerlo mañana si gana en Santa Catalina al Praviano. El que no falló fue el Ceares, que venció en Santa Cruz al Gijón Industrial en el derbi gijonés y aumenta a seis puntos la ventaja sobre el segundo clasificado. Una segunda plaza a la que se aúpa el Avilés tras vencer en el Pepe Quimarán al Llanera por un sorprendente 1-5, un resultado del todo inesperado al darse entre dos equipos que aspiran a disputar la promoción de ascenso. Y a la tercera desciende el Llanera, al que últimamente el factor campo que parecía su aliado, por las reducidas dimensiones del Pepe Quimarán, se le está volviendo en contra al sumar un solo punto de los últimos nueve disputados como local.

Destacar también la victoria del Vallobín en Santa Catalina ante el Praviano y, aunque sigue penúltimo, también suma puntos de cara a la segunda fase.

En el grupo B no ganó ningún equipo de los tres que afrontaban las jornadas en puestos de promoción de ascenso. L’Entregu no pudo aumentar su racha de seis victorias consecutivas y solo sumó un punto en Noreña ante el Condal, aunque sigue con cinco de ventaja sobre el San Martín, que es segundo. El conjunto de Chiqui de Paz tampoco pudo pasar del empate ante el Colunga, que llegó a El Florán en puestos de descenso, y parecía una víctima propiciatoria para acercarse al liderato. El que perdió el tercer puesto fue el Llanes al perder ante el Urraca, aunque podría recuperarlo si mañana vence en El Bayu al Siero.