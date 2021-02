La opinión del día sobre el Sporting: El Espanyol y la receta

Pero los manchegos no contaban con Babin ni que a la estrategia ofensiva rojiblanca se le encendiera la bombilla 24 jornadas después, toda una vida. Al final, los rojiblancos pudieron repetir el agujero que le endosaron al Logroñés, pero no estuvieron tan finos. Da igual: tres puntos y el liderato histórico de Segunda. Y esto no para, porque por allí ya resopla el Espanyol. Cazar a la ballena blanca catalana no estaría mal. La distancia con el ascenso directo se acortaría, pero habría aún mucho que remar contracorriente.

Es ahora cuando el Sporting y el sportinguismo deberían llevar hasta las últimas consecuencias el pasito a pasito que Gallego receta siempre que puede. Pegarse ahora un atracón de ambición desmedida igual tiene efectos secundarios. Sin renunciar a nada, la Liga del Sporting sigue sin ser la del Mallorca y el Espanyol. Pero los rojiblancos deben estar atentos: las fuerzas empiezan a igualarse y aun siendo un Primera de paso en Segunda ganar todas las jornadas se ha complicado. Y de esto el Sporting sabe un rato.