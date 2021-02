La opinión del día sobre el Sporting: Un volquete para Suria

Así que ya está tardando el envío de merchandising rojiblanco para hacer patria. Ahora que Quini ya no está entre nosotros –va para tres años– no hay quien reparta caricias en los mofletes y puñados de insignias entre la muchachada, por lo que algo habrá que inventar para fidelizar a las masas de más allá de Pajares. Al menos hay que quedarse con que en la zona abuhardillada de cristales tintados hay vida inteligente, tras darse prisa en ofrecer El Molinón como centro para la vacunación contra el covid.

Ahora cualquiera que venga detrás quedará como simple imitador. Y si no lo hace parecerá un insolidario. Ser o no ser. Aunque el ofrecimiento tiene, como todo gesto altruista, un punto de egoísmo. Al inquilino del campo más antiguo del país le interesa como al que más que las vacunas tengan una salida rápida, muy rápida. El público, sus paseos por caja, se hace más vital que nunca. Las audiencias de televisión ya no lo aguantan todo y es ahora cuando se añora el calor de la carne y el roce de la piel.