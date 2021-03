La opinión del día sobre el Sporting: El vestuario está negro

Al vestuario del Sporting le empieza a temblar el pulso a la hora de tirar de calculadora y sumar los puntos que se le están escapando por errores propios, pero sobre todo por los ajenos. La plantilla rojiblanca lleva un tiempo notando que no se le mide por el mismo rasero que al resto de los miembros del pelotón de cabeza, que hay más respeto a los escudos del Espanyol, Almería y Mallorca que al del Sporting.

Cruza los dedos para que, si las cosas se igualan aún más, esos puntos no se echen de menos al final de la temporada. Pero también hay sorpresa por el silencio institucional que sobre este y otros muchos temas –por no decir todos– se guarda en la zona abuhardillada de Mareo, donde la plantilla considera que hay personal, al margen de la propiedad, con sueldo y cargo suficientes para alzar la voz. Pero aquí no hay nada que hacer, ya que hace tiempo que el club ha optado por una política de silencio y de perfil bajo.

Hay sorpresa por el silencio institucional que sobre este y otros muchos temas se guarda en la zona abuhardillada de Mareo, donde la plantilla considera que hay personal, al margen de la propiedad, con sueldo y cargo suficiente para alzar la voz

La experiencia manda, y la experiencia demuestra que quejarse del colectivo arbitral suele servir de muy poco a clubes de clase media como el Sporting. Quizás por eso la portavocía en estos asuntos ha quedado en manos de los jugadores: Javi Fuego, en representación de los veteranos, y Gaspar, en la de los jóvenes valores. Aunque muy mal tiene que hacerlo el Sporting o muy seguidos deben producirse los atracos a mano armada para que los rojiblancos no jueguen la promoción. Pero, por si acaso, que no sea por quejarse.