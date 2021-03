En recuerdo del “Cocañu”

Yo lo conocí muchos años atrás dentro y fuera del mundo de la bicicleta. Su labor, me temo que será insustituible en la Vuelta a Asturias.

Pero no todo era ciclismo en la vida del “Cocañu”. También era conocido en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), donde, tras una etapa profesional en la desaparecida Águila Negra, explotó tres chiringuitos desde tiempos inmemoriales para mí. La Heineken era del Cocañu. Recuerdo dos años que estuve trabajando para él allí y era como el Guadiana: aparecía y desaparecía y encontrarlo cuando alguien preguntaba por él era casi imposible. Pero al final todo salía bien (eso sí, con la ayuda de su mujer, Ana Diamantina y de su hija, Ana Rosa). Porque otra de las virtudes del “Cocañu” es que se enteraba de todo. Alguna vez comentamos que si no sería agente secreto porque parecía imposible que tuviera tanta información. Eso sí, el número de la lotería nunca lo acertó.

Y después tenemos al “Cocañu” más profundo, humano, el más valorado por mí. Algunos pueden aspirar a ser presidentes de la Federación Asturiana de Ciclismo, de ser el responsable de metas de una carrera UCI o de tener puesto en la FIDMA. Pero el plus del Cocañu era que siempre estaba dispuesto a ayudar y echar una mano, más allá de cualquier deber. Pocos saben que en ese compromiso con los demás le llevó en 1996 a viajar hasta Bosnia, una parte de la antigua Yugoslavia, que apenas acabada la contienda civil había quedado devastada por bombardeos, genocidios étnicos y luchas intestinas en una de las más crueles guerras civiles. Y casi no lo cuenta tras ser retenido en la frontera de Bosnia. Pero volvió con el objetivo cumplido y los medicamentos transportados. Y, lejos de amedrentarse tras la situación vivida, siguió intentando ayudar a los demás.

Personalmente, para mí era genio y figura y no dejaba a nadie indiferente. Salvo que mi cabeza falle, nunca olvidaré ciertos ratos en que apenas se podía parar de reír (como las huidas de “Tigre” el perro familiar); y su apoyo en los malos momentos. Y es que, aunque austero hasta el extremo en su vida cotidiana, tenía una codiciada virtud: reírse de sí mismo y encajar las bromas del resto sin una mala cara, hasta riéndose. Decir que tuvo un perro llamado “Paquirrín”, que aunque no era familia de Pantoja, tenía el mismo desparpajo.

Su ausencia ya se hace notar. Su familia puede decir que por sus obras ha dejado huella en la vida, lo cual no todos podremos decir. No desperdició un momento, aunque luego no se le reconociera o recibiera injustamente ingratitud por aquello que hacía con su mejor intención. Desgraciadamente estamos en un país en que la envidia muchas veces se sobrepone al reconocimiento y gratitud debidas.

La muerte nunca es justa. Las que están provocando el coronavirus, menos aún. Nadie merece pasar días ni meses de sufrimiento en una UCI para acabar falleciendo por culpa de este virus. Sufrimiento del “Cocañu” y de su familia que estuvo a su lado mientras fue posible. Si hiciéramos un símil ciclista, al “Cocañu” el covid-19 le cogió con una rueda pinchada a un kilómetro de la llegada y encima alguien había movido la línea de meta en beneficio del virus. Esa línea de meta que tanto le había costado proteger al “Cocañu, pero que no fuimos capaces de proteger cuando el que la iba a pasar por última vez iba a ser él. Ni siquiera pudimos aplaudir su segundo puesto tras el covid porque ni eso permite ese maldito virus.

Pero ni el covid-19 ni nada conseguirá que lo olvidemos. Dicen que una persona no muere mientras alguien siga acordándose de él. Entre su familia y todos sus amigos tiene asegurada una larga vida. D.E.P. al Cocañu y a todas las víctimas del covid-19.