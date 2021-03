La opinión sobre la jornada en Tercera: mucho que decidir

Llegamos a la última jornada de la primera fase con mucho por decidir en los puestos de trascendencia. En el grupo A, el Llanera, que a falta de dos encuentros parecía haber perdido casi todas sus opciones de acabar entre los tres primeros, ahora depende de su propio resultado para ser terceros. Los de Llanera, tras golear el sábado al Mosconia, siguen cuartos, pero a tres puntos del Caudal, que es tercero, con el que deberá enfrentarse el próximo domingo en el Hermanos Antuña. Una victoria del conjunto de José Luis, aunque sea por la mínima, les clasificaría, ya que en el partido de la primera vuelta vencieron por 2-0. Mientras, el Caudal, que no pudo sacar nada positivo de Santa Cruz ante el Industrial, se lo juega todo en la última jornada, algo impensable al principio de temporada, en la que salía como uno de los favoritos para finalizar campeón. Las otras dos plazas ya las tienen seguras el Ceares, que será primero, a pesar de encajar su segunda derrota ante el Praviano, y el Avilés, que en esta jornada descansó.

En la parte de abajo, el Mosconia, que lleva diez partidos sin ganar, se une a Vallobín y Avilés Stadium en la promoción por el descenso. Y para las otras dos plazas hay tres equipos separados por dos puntos, aunque el único que depende de sí mismo es el Praviano, que pasa a marcar la salvación tras dar la sorpresa y vencer al líder después de seis jornadas en las que solo había sumado dos puntos.

En cuanto al grupo B, el San Martín, con el empate en Las Tolvas ante el Titánico, asegura una plaza junto con L’Entregu, que será primero, quedando la tercera por decidir para la que Llanes, tras su victoria en San José ante L’Entregu, tiene muchas opciones de ocuparla al aventajar al Tuilla, que es cuarto, en tres puntos, por lo que solo necesita uno en su visita a Villarea ante el Valdesoto.

Mientras, el Tuilla, que no pudo pasar del empate en El Bayu ante el Siero, necesita para ser tercero, además de que pierda el Llanes, golear al Colunga, ya que, con el goal average particular empatado, los de Luis Arturo superan en cuatro goles a los de Simón en el general. Más complicada está la parte de abajo, donde solo el Valdesoto no tiene opciones de salvar la categoría.