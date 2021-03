La opinión del día sobre el Oviedo: Tequila, sal y limón

Cuando el interés de lo que rodea a un equipo de fútbol deja de ser el siguiente partido y su impacto en la clasificación, toca sacar el vademécum para conocer el porqué de estos síntomas. En el caso del Oviedo ocurre que, sobrepasada la segunda quincena de marzo, los del Cuco a poco pueden aspirar esta temporada.

Salvo milagro por arriba o debacle por abajo, los azules poco se van a jugar salvo el dinero de las teles que Tebas reparte dependiendo del puesto clasificatorio. Entra entonces en escena el diseño de la siguiente temporada. En el caso del Oviedo habrá limpia por eso de haber basado el proyecto actual en cedidos.

Arnau tendrá la mochila libre de carga para acudir al mercado. Algo que tras un año gris viene bien para engrasar la maquinaria tuitero-mediática de aquí a final de curso una vez que los creadores de mitos y leyendas sobre que el play-off está a tiro de piedra han asumido que este año, tampoco.

Arnau tendrá la mochila libre de carga para acudir al mercado. Pero andar ligero de equipaje tiene sus desventajas. La grada, y el vestuario, se queda sin referentes: no hay tiempo para aprender los nombres ni quedarse con las caras.

Pero andar ligero de equipaje tiene sus desventajas. Bastantes. Una es que otra vez habrá que conjuntar a medio equipo, con lo que eso supone a todos los niveles. Otra, que con cada limpia sucede aquello de “más vale malo conocido que bueno por conocer” y empiezan las comparativas con los que están y los que se fueron. Y si el tema no cuaja, en invierno hay que volver a empezar. Sin olvidar que la grada, y el vestuario, se queda sin referentes: no hay tiempo para aprender los nombres ni quedarse con las caras. Pero si el objetivo es no pasar apuros como el año pasado, pues tequila, sal y limón.