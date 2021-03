La Champions señala tendencias

La Champions, cuando llega a cuartos, señala tendencias en el fútbol europeo. De los ocho clubes supervivientes, tres ingleses, dos alemanes, un francés, un portugués y un español. Matemáticamente, la Premier refuerza su camino al alza y ha ido dejando atrás a algunos de los clásicos del fútbol continental hasta el momento. Dos individualidades, Messi y Cristiano, representan el cambio de época con sus desapariciones de la escena cuando llega este tramo final, aunque todavía les quede fútbol para rato en sus botas. Pero ya parece que no son tan decisivos en sus aportaciones al colectivo que los acompaña.

Otros nombres copan los focos que ellos acapararon durante años. Hablamos de Haaland, de Mbappé y de algunos otros pero que no mantienen el cuajo como Joao, Fati, Neymar… Será complicado o imposible para ellos continuar trayectorias como la del dúo Cristiano-Messi. Como lo fue para el Atlético seguir camino en Europa cuando Simeone tenía a su disposición los mejores efectivos pero eligió mal las cartas tanto en Bucarest como en Londres. Ahora dicen los suyos que podrán centrarse en la Liga, que no es trofeo menor, pero habrá que ver si el descalabro europeo y la imagen de impotencia dada no pasa factura en la competición doméstica. Barça y Madrid ya no ven tan lejano su alcance. Uno con nuevo presidente, que obviamente no mete goles pero que ha aireado el ambiente enrarecido del club y devuelto la sonrisa a Messi y Koeman. Otra cuestión, y no pequeña, es la financiera. El Madrid está reforzado por ese papel de único superviviente en Champions. Pasó por el esperpento, otro más, ante el Elche, para redescubrir que Benzemá también golea. Y ahora, ante el Atalanta, también vio que con los más de sesenta años que suman Modric y Kroos tiene el dúo más sabio y eficaz en el centro del campo y que su horizonte no es tan malo como se pintaba. Nacho, Lucas, Vinicius, incluso Asensio, se suman a la causa y Zidane, como Koeman, sonríe.