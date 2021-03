Las tierras baldías

En aquel largo viaje de retorno, Mallorca también tuvo un papel protagonista, con otra imagen histórica. Aquellas lágrimas de Aulestia. Muchos años antes había habido otro ascenso bajo aquel turístico sol isleño, como recordarán, aquel a Primera. Cómo la echamos de menos. Y lo que nos queda.

Porque, ya se lo he dicho en varias ocasiones, si durante estas últimas semanas han tenido alguna esperanza de que este equipo tuviera alguna opción de alcanzar el “play off” supongo que a la vista de partidos como el del pasado domingo contra el Leganés se les habrán pasado. Lo de los puestos de arriba es de otro nivel. De otra división, que parece que no es la del Oviedo.

Lo peor son las sensaciones. Hubo quien quería ver en las primeras jornadas de liga un espejismo. No hay que culparles del nada, desde el club hasta hace no mucho, estuvo alentándose esa ilusión, que la cruda realidad se ha encargado de ir poniendo en su oportuno lugar. Lo de arriba es otro rollo. Son tierras baldías para este Oviedo, como aquella novela de Stephen King. Prohibidas. Si no es por accidentes como el del día del Espanyol (gracias a una expulsión más que merecida) este equipo está condenado a sufrir mucho contra los de arriba y a puntuar más bien poco. Y para colmo, si no tuviéramos ya poco sufrimiento, el “Cuco” va preparando el terreno. Envidia el navarro la contundencia defensiva que muestran otros equipos. Pero, el caso es que en Navidad el club dedicó las fiestas a buscar un delantero, no a alguien que evitara que los rivales llegara a nuestra portería con tanta facilidad. Por cierto, al delantero –o lo que fuera que se buscara– tampoco lo encontramos.

Lo peor de todo es que la mayor parte de esta defensa está renovada por una temporada más ¿Otra temporada sin contundencia atrás? Todos salvo el atónito Juanjo Nieto, tan irregular este temporada como el resto del equipo, y que ataca mejor de lo que defiende. Pero, dicen, es prioridad.

Con esas, el Oviedo viaja hoy a otra tierra que se promete baldía.