La opinión del día sobre el Sporting: Risitas y nervios en Mareo

No hay mejor solución para que se entienda bien lo que se quiere decir como actuar de portavoz de uno mismo. Y Djuka, el delantero de moda en el fútbol español, parece tener claro esta máxima. Ahí esta la entrevista que ha concedido a LA NUEVA ESPAÑA en la que va aclarando los conceptos a los obtusos de mirada y pensamiento. El muchacho no se ha puesto en el mercado: le han puesto los 20 goles que lleva con la diestra y que le hacen ser uno de los arietes con mejores números del momento.

Esa es la fuerza que le da poder explicar que será complicado que siga en Gijón si no hay ascenso y que ha provocado llagas, risas nerviosas y deposiciones sanguinolentas entre los mártires de la zona abuhardillada de Mareo y afines. No hay búnker que dure cien años, aunque lo importante es que fuera sigue existiendo vida. Y en una de esas burbujas que existen ahí fuera, la del mercado futbolístico, cuentan que una operación como la de Djuka puede ir de los 6 a los 10 millones de euros.

Por eso la propiedad debería estar feliz de haber aguantado al serbio-montenegrino cuando sus guarismos no eran nada halagüeños. El muchacho del “23” se ha revalorizado y puede dejar en la cuenta el triple (o más) de lo que el Sporting pagó por él. Siendo justos habría también que reconocer que el ojo y la bala los puso Torrecilla, al que se censuró por sus errores (muchos) y por creerse con capacidad para caminar sobre las aguas. A pesar de haber pasado a mejor vida, algunas de sus operaciones van camino de dejar una jugosa plusvalía. Así que no estaría mal que JF tuviera un detalle y enviara a Zaragoza una docena de carbayones. Aunque en una de estas cuando lleguen a la capital maña el DD ya no está para recibirlos.