"La fibra sensible", la opinión del día sobre el aniversario del Oviedo

Ya saben lo que dice el prólogo de aquella canción: es mejor forjar el alma que amueblarla. La historia reciente del Oviedo ha ayudado a que la afición forje una identidad única. Aprendimos a que juntos somos más fuertes, imparables y que, con unidad, se puede luchar hasta con el más grande de los tótems. Supimos que querer aparentar lo que no se es conduce inevitablemente al fracaso. El que quiera entender, que entienda.

Un último apunte, si este club fuera tan bueno jugando al futbol como lo es al intentar tocar la fibra sensible de los aficionados estaría, como quería el “patrón”, en Liga de Campeones. Desafortunadamente, esto va de que la pelotita entre. Por eso los sentimentalismos llegaron hasta aquí, que 95 años no son nada, y hoy hay otra batalla en el vetusto Tartiere.

Antes un apunte del pasado más reciente, en Mallorca Arribas volvió a dar al equipo la consistencia defensiva que se necesitaba. Así es mucho más sencillo que la indulgencia en ataque pase más desapercibida, es mucho más fácil que Ziganda pueda arropar las carencias de un equipo que, no se le olvide a nadie, estaba diseñado para optar a luchar por el play-off. O eso decían. Otro éxito del departamento de marketing. O de quien sea.

Es en esa solidez defensiva que aparece de vez en cuando en la que debe apoyarse el equipo, aunque ya sea solamente para intentar no pasar ningún apuro y que esta temporada acabe lo antes posible, que se está haciendo ya demasiado larga. Porque lo de arriba parece complicado, por no decir imposible. Ahora queda la duda de qué Oviedo se encontrará el deshabitado Tartiere, que se acabe eso pronto también, si el que es una roca defensiva y provoca las iras del entrador rival, que no sabe por dónde meterle mano. O el que es condescendiente por allí arriba y también por acá abajo. Ya saben. Ese Oviedo al que parece que la cosa no va con él, que le da lo mismo ganar que empatar o perder. No estaría de más que la fibra sensible no se le tocara siempre a los mismos.