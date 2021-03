Candidato sin dudas

La victoria fue obra y gracia de un misil nuclear fabricado por Pedro Díaz, perfecta inyección de moral para el sierense después de dos meses largos por debajo de su nivel. El tanto hizo olvidar las ausencias en la delantera (la baja de Campuzano debería hacer saltar las alarmas en Mareo porque se confirma que el fichaje invernal llegó sin el precinto puesto), pero no habría servido de nada sin los sólidos pilares de una defensa sobrada, guiada por dos centrales que no son los mejores de la categoría por separado, pero que no tienen parangón como pareja.

A la noche en la periferia meridional de Madrid solo le faltó que Pablo García acertase con una soberbia falta que debería colocarle como opción fija para los lanzamientos directos. Surca la nave con ímpetu. Cenizos, al agua.