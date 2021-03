Georgia no es una canción de Ray Charles

Y, sin embargo, a los viejos futboleros nos conmueve la fe (más bien la razón) de los griegos en una forma de jugar que no necesita a tipos como Pedri o Bryan Gil, y los que hemos crecido con el sonido de “¡gol en Las Gaunas!” entendemos muy bien a los equipos que juegan al fútbol para no perder y, si hay suerte, ganar gracias a un gol del Kvaratskhelia de turno. No todas las selecciones de fútbol pueden jugar como Alemania, España o Francia, así que no entiendo el fastidio de tantos futboleros que se sientan en el sofá para ver jugar a Grecia o Georgia como si fueran Sheldon Cooper dando clase de física en un instituto. El filósofo francés Pascal Bruckner dice en su ensayo “El vértigo de Babel” que las grandes naciones están siempre acechadas por el provincianismo y la arrogancia, mientras que hay espontáneamente más cosmopolitismo en los pequeños países políglotas. Por eso, añade Bruckner, ninguna región del mundo está tan cerrada a las otras, es tan insular a pesar de su posición, como Estados Unidos.

Los futboleros españoles, sobre todo los que han sido educados por la gran selección de Luis y Del Bosque, somos bastante provincianos y, cuando se trata de enfrentarnos a selecciones como la de Grecia o Georgia, muy arrogantes. Seguro que los griegos y georgianos son más cosmopolitas porque su pequeño tamaño futbolístico les permite entender todos los idiomas, tanto el de Pedri como el de Bakasetas o Kvaratskhelia. Hay muchas formas de jugar al fútbol, muchas formas de empatar un partido sin casi disparar a puerta y de perder un partido que se podría haber ganado. ¿A quién no le gusta ver jugar a Pedri? Pero no seamos provincianos. ¿A quién no le gusta la relojería defensiva de Grecia y la elegante fiereza de Georgia?

¿Acaso queremos que selecciones como la de Grecia o Georgia nos imiten como el Zelig de Woody Allen, que podía ser pseudochino, pseudomusulmán o pseudoafricano pero siempre, en palabras de Bruckner, desesperadamente otro a falta de ser él mismo alguna cosa? ¿Los futboleros queremos ver un partido entre la selección española y la selección pseudoespañola con el escudo de Grecia o Georgia? ¿Es eso? ¿Alemania contra pseudoalemania con el escudo de Rumania? ¿Francia contra pseudofrancia con el escudo de Kazajistán? ¿O preferimos que la selección española de Pedri se enfrente a la selección griega de Bakasetas y a la selección georgiana de Kvaratskhelia? ¿Georgia on my mind? Puede que no. Puede que Ray Charles no se refiriera a la selección de Georgia. Pero los georgianos casi empatan con España. Un respeto cosmopolita a Kosovo.