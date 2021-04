Siempre con nosotros: un homenaje al histórico entrenador del Gijón Basket Ed Johnson

Querido Ed… Desde ahora, siempre estarás con nosotros en el Palacio de Deportes Adolfo Suárez de Gijón.

Ya no podremos volver a hablar y tener conversaciones sobre tu querida Asturias y cómo te iba por Atlanta... la familia, los amigos, les fabes, la sidra... que tanto añorabas en Estados Unidos.

“Sé siempre una buena persona, no importa si nadie lo nota”. Hay una cosa que me maravillaba de ti: el cariño, el afecto y la empatía que tenías con absolutamente todo el mundo. No por tu condición física, sino por tu humanidad. Todavía estos días lo hablaba con David Viña. Su padre te quiso mucho, al igual que toda la gente con la que conviviste allí donde estuviste.

No he conocido a nadie con el carisma que desprendías y transmitías. Recuerdo un clinic para entrenadores en Madrid, con muchos de los profesionales de las mejores ligas europeas, y Aito García Reneses, que era uno de los conferenciantes en aquella ocasión, te puso como ejemplo ante todo el mundo, resaltando precisamente tu humanidad en la cancha, además de tus cualidades deportivas.

Esa cancha donde viviste muchos momentos maravillosos y de la que tanto aprendimos contigo, con tus reflexiones, conversaciones y, sobre todo, lo fácil que entendías este deporte tan fabuloso, que muchos nos empeñamos en complicar.

Te tocó vivir una ABA (NBA), una ACB, donde no había los medios que tienen hoy para registrar las acciones que realiza un jugador en pista, y cuentan los expertos que en tu época en Manresa como jugador probablemente tendrías el récord de tapones en un partido.

No quiero hablar de los méritos deportivos que acumulaste, que están ahí. Quiero que la gente sepa el legado que, más allá de lo deportivo, nos dejas a los que hemos tenido la oportunidad de compartir contigo trabajo y amistad.

Muchas gracias, Isabel, Addie y Allison, siempre con Ed y con los que quisimos a Ed.

Tu vida ha sido un reflejo de tu persona, ejemplar.