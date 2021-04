Camino a un final dramático

Las urgencias, lo sabrán, no son buenas consejeras. Y menos en el fútbol. El Cuco y sus cuquinos nos han metido en el lío, así que son ellos los que tienen que sacarnos de esa complacencia. La tarea parece complicada, porque al equipo se le ve demasiado acomodado en una forma de jugar que, es más que evidente, no le está dando resultados. Pero en estos momentos, a sólo unas pocas jornadas de acabar, un cambio en el banquillo sería una locura. El golpe de timón no debe ser ese, debe venir desde dentro. Ya llegará la hora de pedir responsabilidades cuando todo esto acabe (para bien, esperemos, que ya no estamos tan seguros).

Otra cosa es la planificación para la próxima temporada. Ahí ya no caben los experimentos, ni, por supuesto, la complacencia. Hay que tener los pies en el suelo para montar de una vez por todas un buen equipo, que tampoco es garantía de éxito, pero al menos así nos tendría tranquilitos. Si viéramos que este equipo tiene calidad, que sabe atacar, defender... no tendríamos de que quejarnos. O sí. Quién sabe... Pero esta temporada tenemos ganado el derecho al pataleo. Qué menos.

Ahora hay que apretar a los cuquinos para que comiencen a atinar de cara a puerta. Porque, por ejemplo, en Castalia el “Tiburón” volvió a dejarse la dentadura en casa. Pero no lo nieguen, ya nos habían avisado que pese al apodo tampoco es que fuese un depredador que un equipo como el Oviedo necesitaba para sacar la cabeza en la piscifactoría que es la Segunda División.

Castellón dejo evidencia que este equipo necesita un cambio de actitud y de forma de encarar los partidos.

Si no es así, los cuquinos nos encaminan hacia un final dramático.