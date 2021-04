L’Entregu da un paso más hacia el ascenso

La segunda jornada en el grupo de los aspirantes a conseguir dos plazas para jugar la próxima temporada en Segunda RFEF no dejó cambios en la clasificación. L’ Entregu continúa primero, y con el empate en el Nuevo Nalón ante el Avilés dio un gran paso para conseguir una de las dos plazas. El conjunto de Marcos sigue manteniendo una considerable ventaja sobre el de Rueda, que es tercero, y la aumenta sobre el Ceares, que es segundo. Un Ceares que todavía no ganó en esta segunda fase y que, tras perder en El Florán ante el San Martín, ve peligrar su segundo puesto al reducir su ventaja sobre el Avilés. También continúan con opciones de conseguir una de las dos plazas Llanera y San Martín, al sumar ambos los tres puntos, mientras que el Llanes queda prácticamente descolgado de esta lucha al perder en San José ante el Llanera.

En el grupo de los que aspiran ocupar las dos primeras posiciones para jugar por la tercera plaza, que también ascenderá, el Caudal sigue con su negativa racha de cuatro partidos sin ganar al no poder pasar del empate en Las Tolvas ante el Titánico. No obstante, el equipo mierense sigue primero gracias a los puntos que consiguió en la primera fase y que le permiten mantener una gran ventaja sobre el tercero, que es el Titánico. En la segunda posición no hay cambios, al continuar el Tuilla, que venció en El Candín al Gijón Industrial, y que mantiene una considerable ventaja sobre el tercero.

En la lucha por la permanencia, el Siero fue goleado en El Bayu por el Navarro, a pesar de haberse ido al descanso con 1-0 a su favor. El Valdesoto no fue rival para el Praviano en Villarea y el Vallobín tampoco pudo sumar nada positivo en su visita al Alejandro Ortea, ante el Condal. Las derrotas de esos tres equipos, junto con el Avilés Stadium, que descansó, les deja en una situación muy complicada para mantener la categoría. Más disputada está la otra plaza para evitar el descenso, que en esta jornada pasa a ser ocupada por el Colunga, tras romper su positiva racha de ocho partidos sin perder, al caer en Santianes ante el Mosconia, que era quién la ocupaba.