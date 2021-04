La opinión del día sobre el Sporting: Historia de unos guantes

Si todos en el club funcionaran así, seguro que más de uno se ahorraría disgustos en la oficina y berrinches al llegar a casa. Y mientras Gragera explicaba la historia de sus guantes, otros se desayunaban con que el consejo rojiblanco negocia con los trabajadores de El Molinón despidos (pactados o no) para subcontratar a una empresa privada las labores que venían realizando. Al parecer, la modernidad obliga a estas cosas.

Con guantes o sin guantes, a los rojiblancos no les queda otra que sumar para seguir dependiendo de su propia fortuna y no de la mala suerte del resto

Que todas las partes acaben satisfechas con el acuerdo, que al final es lo que realmente importa. Y así, entre líos con el Oviedo y otras cuitas, el mundo rojiblanco ha llegado a las últimas horas de la semana. A los de Gallego les toca viaje a Leganés y demostrar que siguen siendo los de siempre, los que llevan ocupando puestos de play-off desde que echó a rodar el balón esta temporada. Con guantes o sin guantes, a los rojiblancos no les queda otra que sumar para seguir dependiendo de su propia fortuna y no de la mala suerte del resto. Lo demás, historias para no dormir.