Delfos está en Delfos

El arqueólogo francés Jacques Spon se asombraba en su “Viaje a Italia, Dalmacia, Grecia y el Levante” (1678) de que Delfos, uno de los lugares más famosos del mundo antiguo, hubiera sufrido un cambio de fortuna tal que los arqueólogos se vieran obligados a buscar Delfos en Delfos. ¿No es sorprendente, extraño, asombroso y casi inimaginable que un arqueólogo se pregunte por la localización del templo de Apolo en Delfos cuando en ese momento está pisando sus cimientos? ¿Y no es también sorprendente, extraño, asombroso aunque, a diferencia del templo de Apolo, imaginable preguntarse por la localización de una Superliga apasionante llena de partidos intensos y disputadísimos cuando en ese mismo momento estamos pisando los cimientos de una Liga que produce partidos en la cumbre como el Barça-Atlético o el Real Madrid-Sevilla y partidos a vida o muerte como el Getafe-Eibar o el Valencia-Valladolid? Jacques Spon también se asombraría si nos viera buscar el Delfos de la Superliga en el Delfos de la Liga. ¿Dónde está esa Superliga con la que sueñan Florentino Pérez y otros liquidadores de lo que queda del fútbol? Está bajo nuestros pies.

Ha pasado tanto tiempo desde que el fútbol dejó de ser un deporte con aroma, sabor y tradiciones que ya no somos capaces de reconocer sus cimientos ni siquiera cuando los estamos pisando. Porque, aunque es cierto que no queda casi nada del templo de Delfos, ahí están sus cimientos. Un Barça que lo había perdido todo, que se recuperó hasta estar a punto de ser califa en lugar del califa, que volvió a caer y resurgió de las cenizas cuando ya estaban preparando el entierro de Messi, se juega la Liga en el Camp Nou contra un Atlético de Madrid que amagó durante muchas jornadas con convertir este campeonato en un paseo por el campo entre flores, elogios y serpentinas. El Real Madrid, que no estaba pero que siempre fue, se agarra a la Liga como un pelo pegado a la mampara del baño. Y el Sevilla, al que nadie esperaba, se niega a salir de la habitación, en plan invitado pesado, mientras todos se preguntan quién es ese equipo que pretende ser guionista de sí mismo. Es curioso. ¿Qué cambio de fortuna futbolística nos ha obligado a buscar la Superliga en la Liga? ¿Por qué suspiramos por una Superliga cuando los cimientos del templo de Apolo están bajo nuestros pies?

Florentino Pérez y sus Superliga-boys están convencidos, como lo estaba la Primera Ministra británica Margaret Thatcher, de que no existe la sociedad, sino solo los individuos y las familias. ¿El fútbol? No existe. Existen los equipos de fútbol y existen las familias de los grandes equipos, de los equipos medianos y de esos equipos pequeños tan molestos como las moscas en verano pero de los que se puede prescindir porque no hay nada heroico en matar una mosca ni nada tan humillante como perder un partido dando manotazos al aire. Fútbol no es fútbol.

Fútbol es la Superliga para un puñado de estrellas del rock y la Liga para una clase media que solo puede aspirar a vestirse de domingo y tomar el vermú con la quiniela en el bolsillo. Pero los hechos son tozudos. Y los hechos arqueológicos, todavía más. Fútbol es fútbol, Delfos está en Delfos y los cimientos del templo de Apolo asoman en una jornada de Liga digna de los dioses.