De OCB a ACB: el camino de una sola letra

Herb Brown, entrenador norteamericano, hermano mayor del laureado Larry Brown, fue, a la vez que el “madridista” George Karl, el primer “coach” con experiencia en la NBA que ocupó banquillo en España, a finales de los años 80 y principio de los 90, primero en Badalona, después en Vitoria, su etapa más exitosa, Valencia y Zaragoza. Este señor que se paseaba por la cancha con un periódico enrollado a modo de batuta, dijo una vez que el baloncesto es un juego de porcentajes y que la mejor forma de ganar un partido es que los tantos por ciento del rival sean peores que los de tu equipo. Se trata, a bote pronto, de una verdad de Perogrullo, basada en la pura matemática, a la que se llega por un solo camino: hacer todo lo posible para que el contrario falle.

Brown, que tras la aventura española consiguió dos títulos de la NBA como parte del staff técnico de los Bulls de Michael Jordan en 1992 y 1993 y otro con Detroit en 2004, entrenador controvertido que solía organizar concursos de tiro entre sus jugadores al final de los entrenamientos, con apuestas económicas de por medio, sabía que el camino más seguro para provocar el yerro del contrincante pasa por una buena defensa y el control del rebote. El éxito del Baloncesto Oviedo en la fase de ascenso a la ACB requiere, inexcusablemente, crecer desde la retaguardia: defender, rebotear y correr.

La defensa es el ejercicio más coral de la práctica del baloncesto: el engranaje no funciona si uno solo de los jugadores se despista o no pone los cinco sentidos en sus obligaciones. Natxo Lezkano, que años después tomó asiento en el mismo banquillo que había calentado Herb Brown en Baskonia, tiene un importante trabajo de mentalización que hacer con sus pupilos en este ámbito, en las vísperas de elevar el telón del primer asalto por el ascenso. Varios partidos de esta espectacular temporada se han resuelto por estrecho margen, pero la mayoría de ellos la victoria se cimentó sobre un portentoso trabajo defensivo que exige poderío físico.

Que el ataque gana partidos y la defensa campeonatos es frase lapidaria que atribuyen a otro genio de la dirección de equipos en Estados Unidos, Chuck Daily, que hizo campeones varios años a los “Bad Boys” de Detroit. Nada más cierto: con suerte y acierto en el tiro se puede ganar un partido mal defendido, pero hará falta mucho esfuerzo para hacer hincar la rodilla a una buena defensa. Si los azules defienden como saben, venderán muy cara la derrota. Pero lo más seguro es que ganen, para deleite de una afición local que ha convertido Pumarín en un castillo casi inexpugnable.

También habrá que acertar en ataque, pero se ataca mejor y más rápido corriendo de frente que de espaldas. De cara al primer envite, no queda otra: saltar a la cancha con el cuchillo entre los dientes. El Leyma coruñés se antoja un tronco duro de derribar, por ese motivo conviene ir puliendo el filo de la herramienta: no hay buen leñador que no afile el hacha antes de talar un árbol.

Nadie dijo que vaya a ser fácil escalar varias veces un muro empinado, pero si se divisa la realidad con gafas de optimismo, de OCB a ACB solo baila una letra. De la “O” a la “A” discurre el camino que toca, con ilusión, acometer.