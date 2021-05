El presidente del Oviedo Baloncesto, ante el play-off de ascenso a la ACB: Indurain y la “Canción del pirata”

Me sugerían que escribiera unas líneas para LA NUEVA ESPAÑA aprovechando que el play-off está a punto de empezar. Le di alguna vuelta, pensé en pisar algún charco, pensé en hablar de lo de siempre; pero cuando siempre dices lo mismo y lo dice la misma persona, aun siendo verdades como catedrales, suena un poco a disco rayado o al “Bolero de Ravel”.

Una buena idea es ver lo que piensan o escriben otros de nosotros y miren lo que me encontré: “El Oviedo Baloncesto es un equipo que cae bien”; “un club humilde, con los pies en el suelo; un club joven”; “se abrazó a un descenso a la primera y luego empezó a ganar. Y ganar y volver a ganar. Tanto y tan rápido que no tenía límite. Asomó al play-off a la ACB.”; “ha enraizado en el tejido ovetense”; “puro trabajo social pegado a la comunidad, una cadena de transmisión de valores que no puede romperse”; “el OCB se merece pelear por sus sueños”; “Oviedo no puede permitirse perder a su equipo de baloncesto. Oviedo necesita al OCB y el OCB necesita a Oviedo, a su gente, a sus aficionados”; “gracias a su gestión y al trabajo de su gente ha convertido un pequeño pabellón en una marca registrada del baloncesto en España”; “un club que, sin creerse más que nadie, ha hecho más que muchos por el buen nombre de Oviedo”.

Estas nueve frases no son mías son de dos periodistas tan acreditados y tan prestigiosos como Álvaro Faes y Mario Díaz Braña y, honestamente, no sabría ni podría hacerlo mejor que ellos. Evidentemente, en el OCB las compartimos plenamente y las leemos, al menos yo, cuando las circunstancias no nos sonríen y llega cierto abatimiento.

Pero este año casi todo ha ido a pedir de boca, el equipo de LEB Oro ha jugado como los ángeles y, por si fuera poco, hemos tenido la repercusión, la comprensión y el respaldo de LA NUEVA ESPAÑA. Por todo ello, el OCB está inmensamente agradecido y eso nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien y que el club va por el buen camino.

Seguimos con los mismos objetivos de siempre, que son deportivos, pero no únicamente deportivos. Nos gusta pensar que somos útiles, que somos parte de un proyecto de ciudad, que, ¿por qué no decirlo?, somos una de las tres entidades de referencia en la ciudad, la más pequeña, la recién llegada, con esa sensación de fragilidad; pero, al tiempo, como adolescentes, con dolores inespecíficos de huesos que son síntomas de crecimiento, pero que duelen, a pesar de saber su etiología. No serán crónicos. No sé cuánto tiempo nos durará este play-off pero, pase lo que pase, con todo lo que nos ha sucedido no tendrá mucha importancia, lo relevante será que esta última temporada habremos crecido y nos habremos hecho más fuertes, habremos ganado más ovetenses y asturianos para la causa del Oviedo Baloncesto. En resumen, hemos aprendido en primera persona el significado de la palabra resiliencia, tan de moda en estos tiempos.

En todo caso, siendo fieles a una actitud aprendida desde hace 17 años, como haría Miguel Indurain, meteremos la cabeza en el manillar, daremos pedaladas sin parar, con toda la fuerza que genere nuestro corazón con sus pulsaciones, y no miraremos más a la carretera y al ritmo al que vamos.

O como diría Espronceda, en la “Canción del pirata”: “Navega velero mío; sin temor que ni enemigo navío; ni tormenta ni bonanza; tu rumbo a torcer alcanza; ni a sujetar tu valor”.