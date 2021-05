En otras manos

Pero de nada vale rasgarse ahora las vestiduras y recrearse en el empate logrado en la periferia madrileña porque ninguna conclusión servirá para lo poco que queda, sea un partido o sean más. Los rojiblancos no dieron ninguna muestra de jugarse más que el Fuenlabrada, se empeñaron hasta la saciedad en mostrarle al personal sus limitaciones con el último pase y lo fiaron todo a una casualidad que no llegó, sin profundidad ni estrategia conocida. Bien se pudo perder porque los de casa fallaron lo que no está escrito. Y bien se pudo ganar si Campuzano, el envío invernal que llegó sin precinto, hubiera acertado con la que tuvo. Toca cruzar los dedos o encomendarse a Nuestra Señora de los Ojos Grandes, patrona de todos los lucenses. Que elija cada cual.