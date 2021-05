Dos reflexiones tras el adiós a la temporada del Oviedo Baloncesto

El Oviedo Baloncesto lo intentó hasta el final, pero no pudo ser. Los jugadores de Natxo Lezkano se vaciaron (eso nadie lo puede poner en duda) pero su reacción fue insuficiente para lograr la victoria. El Liberbank merecía otro final para su excelente temporada, otro final menos polémico, sin tantas dudas sobre la legalidad o la ilegalidad de la defensa coruñesa para parar a Brown en la última jugada del partido de la tarde de ayer en Pumarín. Al final los árbitros dictaminaron que no había falta, se fueron corriendo para los vestuarios y la victoria, por un solo punto, fue para los gallegos, que superaron así a los asturianos por 2-0 en la ronda de cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB.

En el descanso nadie daba un duro por el Oviedo, que perdía por 13 puntos, aunque llegó a ir 17 abajo. Con ser malo el resultado, aún peores eran las sensaciones dadas por el equipo de casa en los dos primeros cuartos, tanto en defensa como en ataque. Daba la impresión de que los carbayones jugaban atenazados, sin la frescura indispensable para hacer frente a un combinado con tantas tablas como el Coruña. Las cosas cambiaron algo para mejor en el tercer cuarto, pero sobre todo en los últimos diez minutos del encuentro. A base de intensidad y de una mayor presión defensiva los azules fueron acercándose en el marcador y pasaron la presión a los gallegos, cuyo juego ya no era, ni mucho menos tan fluido como en los 20 primeros minutos, lo que implicó también que su porcentaje de acierto en el tiro fuese menor.

A siete minutos para el final del partido, el Oviedo se acercó a solo tres puntos. A partir de entonces, la igualdad se mantuvo, con ventajas de, como mucho, cuatro puntos para uno u otro equipo. Por parte del Liberbank fue así gracias sobre todo al paso al frente dado por el jugador más desequilibrante de los azules, Brown, que dio todo un recital atacante, aunque desgraciadamente no pudo poner un broche de oro a su actuación con la canasta definitiva a falta de un segundo para el pitido final.

Los árbitros no apreciaron falta sobre el estadounidense y dieron al traste con las esperanzas de los oviedistas de seguir luchando en los play-off. En el partido hubo mucho que pitar y dio la sensación de que a los colegiados de la contienda ésta les quedó muy grande. No por una o dos jugadas si no por el conjunto de su actuación.

La despedida del matador, por Francisco García

Un adiós agridulce para el mejor jugador asturiano de todos los tiempos

Acabó por lo tanto con un cierto mal sabor de boca la excelente campaña del Oviedo Baloncesto, un equipo que dio mucho más de sí de lo que se esperaba al comienzo de la temporada y que ayer, aun no jugando bien durante muchos minutos, volvió a conectar con sus seguidores y llevar el entusiasmo a Pumarín.

Amigos, no queden tristes por el amargor de la derrota: quítense el sombrero y aplaudan con serena admiración, que ayer pisó las canchas por última vez como jugador Saúl Blanco González (Oviedo, 16 de mayo de 1985), el mejor baloncestista asturiano de todos los tiempos, pasados y probablemente venideros. Ningún jugador asturiano hasta la fecha ha disputado 283 partidos en la ACB, la liga profesional de baloncesto más importante del mundo tras la NBA, ni anotado 2.303 puntos durante trece temporadas en esa competición vistiendo la camiseta de cuatro equipos diferentes. Ninguno ha sido subcampeón de dos concursos de mates de la liga española, solo superado por enormes saltarines como Gelabale (Real Madrid) o Pietrus (Unicaja de Málaga); ni pasará a la historia por ser el primero en este país en machacar el aro ante los flashes de los fotógrafos después de pasarse la pelota entre las piernas y en el aire, al modo de Kobe Bryant en el histórico Slam Dunk de 1998.

Saúl, que se quedó dos veces a las puertas de la selección española, en el Eurobasket de 2009 en Polonia y en el Mundial de 2010, merecía mejor despedida deportiva que esta derrota tan dolorosa, por un punto de desventaja y tras una polémica última posesión fallida, en el primer cruce del play-off, el peor partido durante muchos minutos del Oviedo Baloncesto en el momento más inoportuno. Al escolta le aguantaba su castigada arquitectura ósea unas semanas más, las necesarias para seguir dictando cátedra sobre el parqué de Pumarín, esa pequeña fortaleza de ruidosos habitantes que han llevado un año más a su equipo en volandas.

Pero ni siquiera el pundonor del recién jubilado aportó algo de luz en un encuentro en el que los locales sufrieron de inicio de un apagón memorable. Con unos exiguos 28 puntos al descanso y una desventaja de trece tantos, el sueño de mantener viva la eliminatoria se antojaba una montaña insalvable. Pérdidas incomprensibles, tiros incómodos, falta de actitud en el rebote, rechaces que volaban a las manos contrarias… Speight y Norelia, desaparecidos en combate, fueron durante tres cuartos la imagen de la frustración.

Brown, que había aportado apenas chispazos, anotó sin embargo los puntos que desbrozaron el camino de la esperanza. Los bloqueos directos de los gallegos nos hicieron un roto y aún así Coruña, un equipo muy físico, no logró romper el partido y se entró el último periodo con las espadas en alto (50-58). La desesperación alcanzó al “coach” Lezkano, que tuvo que abandonar la pista a un minuto de clausurar el tercer cuarto tras sumar su segunda técnica.

Todo el pesimismo y el tono nostálgico de esta crónica casi lo desbarata un arranque suicida de la caballería ligera en un último cuarto en que los azules se parecieron por fin a ellos mismos, dispuestos a morir matando, con las botas puestas, al modo de Little Big Horn. Llegaron a ponerse por delante por primera vez (69-68) con 13 segundos por jugarse, pero los visitantes anotaron a falta de dos. En la última jugada, la suerte le fue esquiva a Brown y los gallegos cantaron victoria con sufrimiento, después de haber sentido el aliento de los locales y de su público en el cogote.

En fin, un epílogo agridulce para Saúl, que disfrutó de muchos minutos en su fiesta de despedida y que guardará en la memoria su último partido al frente de un equipo que se hizo para no descender y que hasta el último segundo de la temporada nos animó a soñar.

PD. Tampoco conocemos a ningún jugador de baloncesto asturiano con perfil en Linkedin. Saúl Blanco, máster MBA en Dirección y Planificación Financiera, lo tiene. Y pronto dispondrá del título de entrenador superior de baloncesto. Quién sabe si, en el futuro, ocupará el banquillo del equipo de su ciudad natal, en un futuro asalto a la ACB.