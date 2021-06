Tras la final del Llanes por el ascenso: Cuando perder no es una derrota

No es una derrota llegar hasta el último minuto del último partido luchando por una quimera como el ascenso de categoría, no si se parte con un presupuesto mucho más bajo que los competidores. No lo es si se afronta el último escalón con seis canteranos sobre el campo haciendo frente a un transatlántico con dinero a espuertas. No puede serlo cuando se pierde por un accidente de esos que ocurren una vez en toda la temporada y aparece justo cuando más transcendencia tiene en el resultado final.

Una derrota es poner a la afición visitante a achicharrarse en un rincón donde apenas se intuye ese fatídico gol en contra. Será que al tratarse de un estadio tan pequeño y estar lleno hasta la bandera no había sitio. También lo es que la seguridad privada se pase el partido pendiente del menor movimiento de los jóvenes hinchas verdiblancos y trate de impedir que abracen a sus ídolos cuando centenares de aficionados del otro club lo hicieron sin trabas.

No puede ser una derrota cuando se ha creado una ilusión mágica en torno a un grupo de jugadores que no se rinden nunca. No, cuando se han visto comercios y casas particulares adornados con motivos verdiblancos como si Llanes estuviera en fiestas. No es una derrota si se ha conseguido enseñar a los jóvenes que, si se quiere algo y se lucha por ello, se puede conseguir. ¿Cómo va a ser una derrota acabar en los puestos que daban acceso a la fase de ascenso tras multitud de imponderables causados por la maldita pandemia y después sacar arrestos para eliminar al Tuilla cuando se jugaba con diez? Y mucho menos tras la épica victoria en L’Entregu, creyendo hasta la última jugada del tiempo reglamentario para después hacer soñar a todos en una prórroga que nunca olvidará todo aquel que tuvo la fortuna de disfrutarla.

Una derrota es dejarse llevar, no ser capaz de sufrir, acobardarse ante la primera dificultad o no enfrentar la adversidad. De eso nada hubo en la mejor temporada de la historia de un modesto club cuyo principal objetivo es formar chavales en su prolífica cantera antes que ascender de categoría, que no se olvide. Sería una derrota haber claudicado antes de tiempo ante el poderoso rival que al final obtuvo el premio. Motivos hubo, como la temprana lesión de Moreno, un baluarte defensivo casi imprescindible, o el mazazo del gol en contra recibido justo cuando se apreciaba que el equipo entraba en su momento. Lo cierto es que allá por el minuto setenta, el profundo silencio de los ruidosos hinchas locales no vaticinaba nada bueno para sus colores. Pero esto es fútbol, un deporte que puede ser cruel e injusto y que no entiende de superioridad o favoritismos. Aun así, todavía se pudo ver al guardameta llanisco subir a rematar los últimos tres saques de esquina como lo había hecho en aquel último minuto en L’Entregu.

¿Cómo va a ser una derrota si todos los jugadores de la plantilla y su guía Luis Arturo serán recitados de carrerilla por la afición y considerados héroes cotidianos, cálidos y cercanos cuando los veamos cada día por la calle? No es una derrota para un club de cantera haber participado en cuatro fases de ascenso en los últimos doce años y haber competido hasta el final. Atrás quedan páginas memorables, como Alicante, Valladolid o L’Entregu. También ese 1-0 en contra en Avilés enaltecerá la historia de un equipo que siempre supo perder o ganar, según tocara, pero que jamás salió derrotado porque ninguno de sus miembros defraudó a sus aficionados. Así que enjugad pronto esas lágrimas que derramasteis sin pudor ante ellos y tomad conciencia de que habéis alcanzado, ni más ni menos, un lugar en la historia de Llanes. Tened por seguro que lo mismo que Florín, Javi Rodríguez, Dani, los hermanos Morán o incluso Rodri o Jony son recordados hoy en día, vuestras gestas ocuparán un lugar de honor en la memoria de quienes tuvimos la suerte de ser vuestros seguidores.

PD: Los más jóvenes, si no me creen, pregúntenle a Pablo Prieto. Él sabe bien de lo que hablo.