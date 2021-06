La opinión del día sobre el Oviedo, el Sporting y Luis Enrique: Maradona, la Roja y la mística

Cerrado el capítulo de una primera fase manifiestamente mejorable dentro y fuera, por los protagonistas y por el entorno, la Roja enfila la parte de la competición en la que se demuestra los que de verdad valen para esto y los que no. La manita, los cinco lobitos a Eslovaquia han servido para descorchar la botella de champán que pedía Luis Enrique.

Pero hasta ahí, que dos minutos antes de que acabara el partido ya había más de uno pregonando lo complicado que va a ser Francia en cuartos, cuando todavía queda por superar a Croacia. ¿Habrá otro “vamos a jubilar a Zidane” esta vez centrado en la figura de Modric? Más valdría que no. Pero ya se sabe que el sapiens es la única bestia capaz de tropezar dos veces con el mismo pedrusco. La resaca del triunfo ante los eslovacos demuestra que Lucho es menos cabezón de lo que dicen.

No se enrocó e hizo cambios. También parece probado que Rodri no es Busquets. Queda por ver si con chapa y pintura da para reverdecer laureles pasados. Si es por las pasiones que despierta la selección, hay que decir que no, que lo que queda es llegar lo más lejos posible, caer con honor y recuperar los vídeos de aquellas viejas glorias.

En esto hay que aprender de los argentinos, en plena celebración del 35 aniversario del gol del siglo. “¿Qué estabas haciendo cuando Maradona le hizo el gol a Inglaterra?”, se lee en la pantalla. “Caído entre dos ingleses, levantando a un pueblo”, responde el propio Maradona. Casi nada. A falta de títulos, fútbol y héroes, mística. De algo hay que vivir.