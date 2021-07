La opinión del día sobre la Eurocopa, el Oviedo y el Sporting: Para adivino, el pulpo

Es en este panorama en el que arrancará la pretemporada para Sporting y Oviedo. Los azules ya van amarrando cosas, los de rojo y blanco todavía tienen que acelerar la “operación salida”. Así, de primeras, Rubén Reyes, el director deportivo de la casa azul con denominación de origen, está cumpliendo con lo que expuso en su presentación. Advirtió de que el mercado internacional iba a tener peso este año, y por lo pronto Matheus deja el Orlando de La Florida de los USA para añadir pegada a la delantera carbayona. Ya se verá la procedencia del resto de los fichajes, once según los cálculos de la oficialidad.

No convendría apostar ni un céntimo haciendo caso a los pronósticos de estos augures. Siempre fue más de fiar el pulpo “Paul”, sustituido ahora por un gato sordo llamado “Aquiles”. A la vista está el historial de aciertos de unos y otros

Y entretanto, la Roja de Lucho se prepara para el duelo ante Italia. Los que iban con Francia, Portugal y Alemania ya dicen que será el primer partido de verdad al que se enfrente la selección. Cansados de no acertar ni una ahora vaticinan una final Inglaterra-Italia. ¿Acertarán? Puede que sí, o puede que no. Pero no convendría apostar ni un céntimo haciendo caso a los pronósticos de estos augures. Siempre fue más de fiar el pulpo “Paul”, sustituido ahora por un gato sordo llamado “Aquiles”. A la vista está el historial de aciertos de unos y otros. También el de Luis Enrique. Lo demás, al gusto del consumidor.