La opinión del día sobre el Sporting: El chico de oro se va de viaje

Mientras, aquí en casa, en la madreñina astur, los acontecimientos invitan al bostezo. Como aún se ve lejano el día del debut liguero, da la sensación de que todo marcha a ritmo caribeño. Eso, o que uno de los efectos secundarios de la vacuna es el de verlo todo a cámara lenta. En el Sporting, Manu García ha elegido Vitoria como destino para demostrar que sigue siendo el chico de oro por el que el club pagó 4 millones.

Si hay suerte, el ovetense se revalorizará, el mercado habrá mejorado y la propiedad podrá negociar un jugoso traspaso. El muchacho y su entorno ya no estaban a gusto en Gijón y desde el covidgate

Si hay suerte, el ovetense se revalorizará, el mercado habrá mejorado y la propiedad podrá negociar un jugoso traspaso. El muchacho y su entorno ya no estaban a gusto en Gijón y desde el covidgate las relaciones no eran las mejores con parte de los que mandan. El Sporting pierde talento, aunque el chaval lo ha demostrado con cuentagotas. Unos dicen que porque no jugaba en su posición, otros porque lo que le rodeaba no acompañaba, y otros porque nunca acabó de dar ese paso adelante acorde con su coste, sueldo y fama. Fuera lo que fuera, feliz viaje.