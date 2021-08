La opinión del día sobre Pablo Carreño, el Sporting y el Oviedo: El día de la victoria y ese plan ADO

Así que en el momento de escribir estas líneas, España ya suma siete medallas. ¿Muchas, pocas, lo normal? Si hay que hacer caso a lo que sesudos políticos y afines “encargaos” del asunto deportivo dijeron antes del inicio de los Juegos, casi que más que las medallas había que tener en cuenta los cuartos, quintos y sextos puestos. Es lo que hay. El mismo nivel de exigencia que ayudas a los deportistas que no viven de lo suyo. Ahí está, por ejemplo, el caso de Hugo González, el buque insignia de la natación masculina en España que con solo 22 años medita su retirada porque la famosa beca ADO no le da ni para comer.

Hay más de uno y de dos deportistas que se muerden la lengua cuando comprueban cómo las expediciones a las distintas competiciones se engordan cada vez con más asesores y gabineteros pluriempleados que a lo que van es a hacerse selfies

Así que es lógico que el secretario de Estado de turno no esté para exigir mucho, no le vaya a salir alguno respondón. Sobre todo cuando hay más de uno y de dos deportistas que se muerden la lengua hasta hacerse sangre cuando comprueban con sus propios ojos cómo las expediciones a las distintas competiciones se engordan cada vez con más asesores y gabineteros pluriempleados que a lo que van es a hacerse selfies con el triunfador del día, a cobrar la soldada y a sacarle brillo a las rodilleras para ir trabajándose el siguiente destino. Eso sí que es un chiste de cuñados ebrios de ron y de poder. Pero no tiene una pizca de gracia.