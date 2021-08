La opinión de Antonio Rico sobre los Juegos: Ana y el Everest

A todos los que se ríen del arte por el arte, de correr más rápido por correr más rápido, de saltar más lejos por saltar más lejos o levantar una barbaridad de kilos solo por levantar una barbaridad de kilos, les recomiendo escuchar. Escuchar a Ana Peleteiro el día después de ganar una medalla de bronce en salto de longitud. Escuchar a Lydia Valentín después de retirarse por problemas físicos en halterofilia. Escuchar a Eusebio Cáceres cinco minutos después de quedarse a tres centímetros de la medalla de bronce en salto de longitud (“sigo hambriento… porque no me he comido ná”). Tres deportistas que después de larguísimos años de ese, para algunos, absurdo esfuerzo para alcanzar metas ridículas demuestran con sus palabras y su lenguaje corporal una sensibilidad que todos querríamos para nuestros hijos. Escuchar a Ana, Lydia y Eusebio es el antídoto contra los cenizos que creen que el Everest es solo una montaña muy alta.